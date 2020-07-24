Украинская каратистка Анжелика Терлюга пока отдыхает от соревнований. А время между тренировками проводит на пляже, где ей удается привлечь внимание.

На этот раз Анжелика Терлюга выложила фото в розовом купальнике на пляже на своей странице в Instagram. Девушка легла на песке в лучах заката.

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За несколько часов фотография собрала более 8 тысяч лайков и сотни комментариев. Свои комментарии оставили и известные украинские спортсмены. "Боже, какая красивая", – прокомментировала дзюдоистка Дарья Билодид. "Ох и русалочка", – написал гимнаст Олег Верняев.

Стоит добавить, что Анжелика Терлюга перед тем выложила много фотографий с пляжа и в других образах.