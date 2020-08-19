Відомий український каратист Станіслав Горуна оцінив свої шанси у бою проти видатного боксера Василя Ломаченка. Горуна розповів, у чому його перевага над зірковим українським боксером.

Золотий призер Європейських ігор з карате Станіслав Горуна впевнений у своїй перемозі над Ломаченком. Про це Станіслав заявив ютуб-каналу "ОТДУШИВДУШУ".

До речі: На бій з Ломаченком з'явився новий претендент

Каратист сказав, що у вуличному бою з Ломаченком поставив би на свою перемогу. За словами Станіслава, Ломаченко не знає, як він працює.

На Горуну. Горуна знає, як Ломаченко працює, а Ломаченко ще не знає, як Горуна працює. Зайдіть на мій інстаграм, подивіться відео – я теж можу,

– сказав з усмішкою на обличчі Горуна.

Готовий прийняти виклик МакГрегора

Горуна також розповів про можливості переходу в ММА (змішані єдиноборства). Каратист готовий змінити вид спорту, якщо отримай бій з титулований спортсменом.

"Якщо домовитеся мені за бій з МакГрегором, то легко. Я все-таки з досвідом, не з балету пацан. Я знаю, що таке бій, і що потрібно робити.

Мені, звичайно, хочеться себе спробувати, якби була якась пропозиція побитися з титулованим чемпіоном, то я підписався б на таке", – сказав Горуна.