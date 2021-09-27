Капитаны Динамо и Шахтера едва не подрались в перерыве матча за Суперкубок Украины, – СМИ

Полузащитник Динамо Сергей Сидорчук едва не подрался с вратарем Шахтера Андреем Пятовым. Накал страстей в матче за Суперкубок Украины перешли в плоскость личных конфликтов между игроками Динамо и Шахтера.

Игорь Цыганык в эфире авторской программы сообщил инсайд о словесной стычке между футболистами сборной Украины, а в матче за Суперкубок – игроками Шахтера и Динамо – Сергеем Сидорчуком и Андреем Пятовым, перепалка которых чуть не переросла в драку.

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В матче за Суперкубок случился крупный конфликт. В перерыве Сидорчук едва не подрался с Пятовым в подтрибунном помещении. Также Николини хотел ударить Вукоевича. Откуда идет эта агрессия? Выяснять отношения нужно на футбольном поле. Есть команды, у которых не все получается на футбольном поле, и они пытаются отвлечь внимание, чем-то другим,

– сказал Цыганык.

Цыганык резюмировал, что этот конфликт способен разрушить отношения внутри сборной Украины, костяк которой составляют футболисты Динамо и Шахтера:

"А скоро будут международные матчи, где Сидорчук и Пятов будут в сборной, также как и другие футболисты Динамо и Шахтера. После того, что творилось в матче за Суперкубок, вряд ли можно будет говорить, что там будет адекватная ситуация и отношения. Для меня это тревожная ситуация и я со страхом жду матча Динамо и Шахтера в чемпионате Украины".

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