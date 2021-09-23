Уже в начале встречи главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби и помощник главного тренера Динамо Огнен Вукоевич устроили схватку. Сначала словесную, а потом и руками помахали.

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Произошло это после того, как Исмаил откровенно грубо сыграл уже в дебюте встречи. Он прямой ногой пытался добраться до мяча, за который вели борьбу Супряга и Матвиенко. Игра бразильского защитника закончилась тем, что он шипами влетел в голову Матвиенко. Игроку пришлось оказывать медицинскую помощь из-за кровотечения, которое не прекращалось во время матча. Из-за этого арбитр несколько раз останавливал игру.

Во время паузы после столкновения игроков спор возник и между скамейками запасных. Вукоевич подошел к Де Дзерби, что-то ему рассказывая. Однако тренер "горняков" не слишком хотел слушать соперника и в один из моментов оттолкнул Вукоевича. Тогда же подбежали и другие представители команд, разведя драчунов.