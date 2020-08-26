Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр приговорен к 21 месяцу и 10 дням тюремного заключения условно за инцидент, где оказывал сопротивление при аресте во время отдыха в Греции.

Он не только оказывал сопротивление при его задержании, но и несколько раз предлагал полиции взятку за то, чтобы его отпустили. После этого проблемы футболиста только росли. Теперь главный наставник сборной Англии исключил Магуайра из состава команды, сообщает BBC.

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Что произошло с футболистом на отдыхе

В ночь с 20 на 21 августа Магуайр вместе с компанией друзей устроил драку во время вечеринки на острове Миконос в Греции. Группа британцев начала оскорблять футболиста, в ходе конфликта сестра Магуайра получил ранение руки, после чего футболист набросился с кулаками на компанию.

BREAKING: Harry Maguire has been handed a 21-month suspended sentence after being convicted of aggravated assault, resisting arrest and attempted bribery. pic.twitter.com/9TCSA0hE0j — B/R Football (@brfootball) August 25, 2020

По словам самого защитника, после конфликта он вызвал транспорт, который бы отвез их в больницу, но вместо этого их вытащили из машины и отправили в участок. Он вместе с братом оказывал сопротивление при аресте и нанес травму полицейскому. Позже защитник МЮ попытался дать сотруднику местной полиции взятку.

Теперь на футболиста ждет условное тюремное заключение. Правда, он не согласен с приговором и намерен его обжаловать.

В прошлом сезоне Магуайр провел за МЮ 55 матчей, в которых забил три гола во всех турнирах. 27-летний футболист перешел в "Манчестер Юнайтед" из "Лестера" в прошлом году. Трансфер обошелся МЮ в 80 миллионов футов. После этого перехода Магуайр стал самым дорогим защитником в истории футбола.

За национальную команду страны выступает с 2017 года. В составе сборной был участником чемпионата мира 2018 года в России.