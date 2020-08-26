Захисник "Манчестер Юнайтед" Харрі Магуайр засуджений до 21 місяця і 10 днів тюремного ув'язнення умовно за інцидент, де чинив опір при арешті під час відпочинку у Греції.

Він не тільки чинив опір при його затриманні, а ще й декілька разів пропонував поліції хабар за те, щоб його відпустили. Після цього проблеми футболіста лише росли. Тепер головний наставник збірної Англії виключив Магуайр зі складу команди, повідомляє BBC.

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Що сталось з футболістом на відпочинку

Вночі з 20 на 21 серпня Магуайр разом з компанією друзів влаштував бійку під час вечірки на острові Міконос в Греції. Група британців почала ображати футболіста, у ході конфлікту сестра Магуайра отримала поранення руки, після чого футболіст накинувся із кулаками на компанію.

BREAKING: Harry Maguire has been handed a 21-month suspended sentence after being convicted of aggravated assault, resisting arrest and attempted bribery. pic.twitter.com/9TCSA0hE0j — B/R Football (@brfootball) August 25, 2020

За словами самого захисника, після сутички він викликав транспорт, який би відвіз їх у лікарню, але замість цього їх витягнули з машини та відправили у відділок. Він разом з братом чинив опір при арешті і завдав травму поліцейському. Пізніше захисник МЮ спробував дати співробітнику місцевої поліції хабаря.

Тепер на футболіста чекає умовне тюремне ув'язнення. Щоправда, він не згоден з вироком і має намір його оскаржити.

У минулому сезоні Магуайр провів за МЮ 55 матчів, в яких забив три голи у всіх турнірах. 27-річний футболіст перейшов в "Манчестер Юнайтед" з "Лестера" минулого року. Трансфер обійшовся МЮ у 80 мільйонів футів. Після цього опереходу Магуайр став найдорожчим захисником у історії футболу.

За національну команду країни виступає з 2017 року. У складі збірної був учасником чемпіонату світу 2018 року у Росії.