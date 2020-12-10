Капитан сборной Украины по баскетболу Ягупова не спасла команду от поражения в Турции
Украинская баскетболистка Чукурова Алина Ягупова не спасла команду от досадного поражения. Украинка снова стала самой результативной во встрече.
В рамках 11-го тура чемпионата Турции по баскетболу Чукурова на собственной площадке принимала Галатасарай. Клуб украинок минимально уступил сопернику – 95:97, сообщает Ukrbasket.net.
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Алина Ягупова показала результативную игру в составе обеих команд. Баскетболистка сборной Украины набрала 34 очка.
За 40 минут на паркете Ягупова не только набрала 34 очка (6/11 двухочковых, 5/16 трехочковых и 7/9 штрафных), а также сделала 7 успешных подборов и один перехват. В ее активе один блок-шот при 8 потерях.
Другая украинка в составе Чукурова Людмила Науменко была не так результативна – 10 очков, 6 подборов, 2 передачи и 1 перехват. И это все за 37:37 на площадке.
Интересно, что в первых двух четвертях команда украинок лидировала во встрече – 56:44. А вот две следующих они проиграли.
- После поражения Чукурова продолжает занимать 4 строчку, в их активе 18 очков. А вот их соперник Галатасарай с 21 пунктом располагается на 2 месте. Возглавляет таблицы Фенербахче (22 очка).
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