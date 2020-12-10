Українська баскетболістка Чукурова Аліна Ягупова не врятувала команду від прикрої поразки. Українка знову стала найрезультативнішою у зустрічі.

У рамках 11-го туру чемпіонату Туреччини з баскетболу Чукурова на власному майданчику приймала Галатасарай. Клуб українок мінімально поступився супернику – 95:97, повідомляє Ukrbasket.net.

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Аліна Ягупова показала результативну гру у складі обох команд. Баскетболістка збірної України набрала 34 очки.

За 40 хвилин на паркеті Ягупова не лише набрала 34 очки (6/11 двоочкових, 5/16 триочкових та 7/9 штрафних), а також зробила 7 успішних підбирань та одне перехоплення. У її активі один блок-шот при 8 втратах.

Інша українка у складі Чукурова Людмила Науменко була не така результативна – 10 очок, 6 підбирань, 2 передачі та 1 перехоплення. І це все за 37:37 на майданчику.

Цікаво, що у перших двох чвертях команда українок лідирувала у зустрічі – 56:44. А от два наступних вони програли.