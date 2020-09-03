Капитан сборной Украины по баскетболу Вячеслав Кравцов подписал контракт с "Днепром".

Об этом сообщает клубная страница в фейсбуке.

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Прошлый сезон Кравцов сыграл за японский "Неофеникс", в среднем набирая 13,8 очка и делая 7,5 подбора за матч.

Вячеслав – первый летний новичок днепрян, которые готовятся к квалификации Лиги чемпионов и уже провели первый предсезонный матч в Турции.

22 сентября "Днепр" стартует в еврокубках. В Украине баскетбольный сезон начнется 3-4 октября с матчей Финала четырех Кубка Украины.

Что известно о Вячеславе Кравцове

Кравцов вернулся в украинскую Суперлигу через восемь лет. В 2012 году он стал чемпионом страны вместе с БК "Донецк" и отправился в НБА.

Ранее он также выступал за "Киев", "Детройт Пистонс", "Финикс Санс", "Гуанджоу" (Китай), "Сарагосу" (Испания), ЦСКА (Россия), "Валенсию" (Испания), "Ескишехир" (Турция ), "Фуэнлабрада" (Испания), "Бургос" (Испания).