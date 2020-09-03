Капітан збірної України з баскетболу В'ячеслав Кравцов підписав контракт з "Дніпром".

Про це повідомляє клубна сторінка у фейсбуку.

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Минулий сезон Кравцов відіграв за японський "Неофенікс", в середньому набираючи 13,8 очка і роблячи 7,5 підбирання за матч.

В'ячеслав – перший річний новачок дніпрян, які готуються до кваліфікації Ліги чемпіонів і вже провели перший передсезонний матч в Туреччині.

22 вересня "Дніпро" стартує на євроарені. В Україні баскетбольний сезон почнеться 3-4 жовтня з матчів Фіналу чотирьох Кубка України.

Що відомо про В'ячеслава Кравцова

Кравцов повернувся в українську Суперлігу через вісім років. У 2012 році він став чемпіоном країни разом з БК "Донецьк" і відправився в НБА.

Раніше він також виступав за "Київ", "Детройт Пістонс", "Фінікс Санс", "Гуанджоу" (Китай), "Сарагосу" (Іспанія), ЦСКА (Росія), "Валенсію" (Іспанія), "Ескишехір" (Туреччина), "Фуенлабраду" (Іспанія), "Бургос" (Іспанія).