Старт Кубка Европы ФИБА, в котором должны были сыграть два украинских баскетбольных клуба, перенесли с октября 2020 года на январь 2021 года. Причиной назвали ухудшение эпидемической ситуации, связанной с коронавирусом.

Старт Кубка Европы ФИБА запланирован на 6 января 2021 года, говорится в сообщении организации. До этого турнир планировали начать матчами 14 октября.

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В групповом раунде Кубка Европы ФИБА сыграют два украинских клуба – "Киев-Баскет" и "Прометей", а также может добавиться "Днепр", если не преодолеет квалификацию Лиги чемпионов. При этом "Киев-Баскет" и "Прометей" попали в одну группу. И именно в Киеве обе команды должны были начать выступление в еврокубке.

Формат турнира останется неизменным – шесть групп по четыре команды и одна группа с тремя клубами. В то же время изучается возможность проведения группового раунда для четырех команд в одном городе. Города, которые смогут принять матчи, а также возможные изменения в регламенте будут озвучены на заседании правления ФИБА, которое пройдет в октябре.

Также ФИБА сообщила о переносе старта женского Еврокубка, основная часть соревнований которого начнется 7 января 2021 года. 32 команды будут распределены на 4 группы – по 8 в каждой. 16 команд выйдут в раунд плей-офф топ-16 и будут продолжать борьбу за трофей.

Напомним, в Еврокубке будет выступать женская команда "Прометей" – дебютант на международной арене и элитного дивизиона чемпионата Украины.