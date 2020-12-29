Капітан збірної України несподівано змінила клуб у Туреччині
Капітан національної збірної України з баскетболу Аліна Ягупова продовжить кар’єру в турецькому Фенербахче.
Про це повідомляє офіційний сайт турецького клубу.
Лідерка нашої національної команди підписала з клубом орендну угоду до кінця сезону. При цьому по його завершенні Аліна повернеться в Чукурова.
До слова Українська баскетболістка зробила розкішний дабл-дабл в Італії
Фенербахче наразі посідає перше місце в чемпіонаті Туреччини, не зазнавши жодної поразки в сезоні.
Що відомо про Ягупову
У складі Фенербахче українка вже виступала у минулому сезоні, отримавши в якості гравця цього клубу титул MVP Євроліги-2020.
У Чукурова Ягупова в нинішній першості в середньому за 35 хвилин на майданчику набирала 27 очок, робила 8.2 передачі та 6 підбирань. Контракт з цим турецьким клубом у Аліни розрахований на три роки.
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