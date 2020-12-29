Капітан національної збірної України з баскетболу Аліна Ягупова продовжить кар’єру в турецькому Фенербахче.

Про це повідомляє офіційний сайт турецького клубу.

Лідерка нашої національної команди підписала з клубом орендну угоду до кінця сезону. При цьому по його завершенні Аліна повернеться в Чукурова.

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Фенербахче наразі посідає перше місце в чемпіонаті Туреччини, не зазнавши жодної поразки в сезоні.

Що відомо про Ягупову

У складі Фенербахче українка вже виступала у минулому сезоні, отримавши в якості гравця цього клубу титул MVP Євроліги-2020.

У Чукурова Ягупова в нинішній першості в середньому за 35 хвилин на майданчику набирала 27 очок, робила 8.2 передачі та 6 підбирань. Контракт з цим турецьким клубом у Аліни розрахований на три роки.