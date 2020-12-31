Прокуратура Рио-де-Жанейро начала расследование по масштабной вечеринке, которая была устроена на вилле футболиста Неймара. Все это происходило во время пандемии коронавируса в стране.

В прокуратуре заявили, что расследование началось после нескольких жалоб, основанных на информации прессы о праздновании, организованного футболистом. Об этом сообщает L'Equipe.

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Правоохранители обратились к футболисту, а также кондоминиуму, в котором расположена вилла, срочно предоставить подробности о количестве гостей, организации вечеринки и принятых санитарных мерах.

Напомним, в СМИ появилась информация, что Неймар устроил пятидневную вечеринку, на которую были приглашены 500 человек. Она должна была начаться 26 декабря и продлиться до самого Нового года. Список гостей держали в тайне, а на самой вечеринке им запретили пользоваться мобильными телефонами.

Такая информация вызвала шквал критики. Ведь в стране сложная ситуация с коронавирусом, и введено немало ограничений. Страна занимает третье место по количеству инфицированных (более 7,62 миллиона случаев заражения), а от коронавируса уже умерли более 194 тысяч человек.

Впоследствии агентство Fabrica выступило с заявлением о том, что гостей на вечеринке было всего 150.

Также стоит отметить, что в штате Рио-де-Жанейро юридически не были запрещены вечеринки в частных домах.