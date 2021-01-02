Захисник Галатасарая Омар Елабделлауї був госпіталізований з серйозними опіками обличчя в новорічну ніч.

Про це повідомляє Goal. Капітан збірної Норвегії святкував Новий рік у себе вдома і влаштував салют.

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Феєрверк вибухнув у руках Елабделлауї: спортсмен був доставлений в лікарню з ушкодженнями рук і обличчя. Як з'ясувалося пізніше, здоров'ю футболіста вже нічого не загрожує.

Зараз лікарі роблять все можливе, щоб врятувати Елабделлауї зір – в результаті інциденту найбільш сильно постраждали очі. Про серйозність травм офіційної інформації поки немає.

Фотографія наслідків вибуху доступна за посиланням. (Обережно, 18+)

Що відомо про Елабделлауї

Омар Елабделлауї виступає за збірну Норвегії. Частина кар'єри він провів в Англії, захищаючи кольори Манчестер Сіті і Халл Сіті.

Футболіст виступає за турецький Галатасарай з літа 2020 року, в нинішньому сезоні він провів 13 матчів.

У листопаді Омар заразився COVID-19, через що уряд Норвегії не пустив всю команду на матч Ліги націй в Румунію. Після цього Дисциплінарний комітет УЄФА присудив норвежцям технічну поразку 0:3.