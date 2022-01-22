Капитан Реала получил длительную дисквалификацию: он раскритиковал работу судьи после удаления

Реал в 1/8 финала Кубка Испании победил Эльче. Команды на двоих заработали две красные карточки.

Марсело: Ты очень плох в своем деле

33-летний левый защитник покинул Реал в меньшинстве в первом овертайме при счете 1:0 в пользу Эльче. Марсело за фол последней надежды получил прямую красную карточку.

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За это нарушение правил Марсело получил дисквалификацию на три матча. Правда, из-за красной карточки он должен пропустить только один поединок, в двух других не сыграет из-за критики в сторону арбитра.

Вроде бы бразилец, когда покидал поле, раскритиковал работу главного судьи.

Ты очень плох в своем деле,

– обратился к рефери Марсело.

Напомним, что мадридский клуб одержал волевую победу над Эльче благодаря голам на 108-й и 115-й минутах. Рамку ворот "Королевского клуба" защищал украинец Андрей Лунин.

Бразильский футболист пропустит поединки против Эльче, Атлетика Бильбао, который станет следующим соперником Реала в четвертьфинале Кубка Короля, и Гранады.

Марсело в Реале