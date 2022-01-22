Марсело: Ти дуже поганий у своїй справі
33-річний лівий захисник залишив Реал у меншості у першому овертаймі за рахунку 1:0 на користь Ельче. Марсело за фол останньої надії отримав пряму червону картку.
До теми Реал із Луніним дивом врятувався від вильоту з Кубка Іспанії: два вилучення та незарахований гол
За це порушення правил Марсело отримав дискваліфікацію на три матчі. Щоправда, через червону картку він повинен пропустити лише один поєдинок, у двох інших не зіграє через критику у сторону арбітра.
Начебто бразилець, коли покидав поле, розкритикував роботу головного судді.
Ти дуже поганий у своїй справі,
– звернувся до рефері Марсело.
Нагадаємо, що мадридський клуб здобув вольову перемогу над Ельче завдяки голам на 108-й та 115-й хвилинах. Рамку воріт "Королівського клубу" захищав українець Андрій Лунін.
Бразильський футболіст пропустить поєдинки проти Ельче, Атлетіка Більбао, який стане наступним суперником Реала у чвертьфіналі Кубка Короля, та Гранади.
Марсело у Реалі
- Марсело виступає у футболці Реала з 2007-го року.
- Захисник потрохи втрачає місце в основі. У сезоні-2021/2022 футболіст провів лише 9 матчів, у яких не відзначився результативними діями.
- Його угода з мадридцями розрахована до кінця червня 2022-го.