Марсело: Ты очень плох в своем деле
33-летний левый защитник покинул Реал в меньшинстве в первом овертайме при счете 1:0 в пользу Эльче. Марсело за фол последней надежды получил прямую красную карточку.
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За это нарушение правил Марсело получил дисквалификацию на три матча. Правда, из-за красной карточки он должен пропустить только один поединок, в двух других не сыграет из-за критики в сторону арбитра.
Вроде бы бразилец, когда покидал поле, раскритиковал работу главного судьи.
Ты очень плох в своем деле,
– обратился к рефери Марсело.
Напомним, что мадридский клуб одержал волевую победу над Эльче благодаря голам на 108-й и 115-й минутах. Рамку ворот "Королевского клуба" защищал украинец Андрей Лунин.
Бразильский футболист пропустит поединки против Эльче, Атлетика Бильбао, который станет следующим соперником Реала в четвертьфинале Кубка Короля, и Гранады.
Марсело в Реале
- Марсело выступает в футболке Реала с 2007-го года.
- Защитник понемногу теряет место в основе. В сезоне-2021/2022 футболист провел лишь 9 матчей, в которых не отметился результативными действиями.
- Его соглашение с мадридцами рассчитано до конца июня 2022-го.