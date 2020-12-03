Капитан Реала бросил вызов МакГрегору и получил ответ: видео
Защитник Реала Серхио Рамос, не сыгравший в Киеве против Шахтера в групповом турнире Лиги чемпионов, показал видео из тренажерного зала. На нем футболист демонстрирует обнаженный торс и свою мускулатуру.
На своей странице в инстаграме испанец опубликовал короткий ролик и спародировал шествие ирландца.
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"Когда будешь готов, Конор?", – подписал видео Рамос.
К нему в комментарии пришел МакГрегор и написал: "Будь готов, мой брат Серхио. Нас ждет большой поединок!"
Рамос травмировался и не сыграл против Шахтера
Рамос продолжает восстанавливаться от травмы, полученной во время матча за сборную Испании против Германии, который закончился разгромной победой вторых со счетом 6:0.
Защитник пропустил поединок с Шахтером в пятом туре Лиги чемпионов, чем воспользовались "горняки", сенсационно обыграв Реал второй раз подряд.
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