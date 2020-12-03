Захисник Реала Серхіо Рамос, який не зіграв в Києві проти Шахтаря в груповому турнірі Ліги чемпіонів, показав відео з тренажерного залу. На ньому футболіст демонструє оголений торс і свою мускулатуру.

На своїй сторінці в інстаграмі іспанець опублікував короткий ролик та спародіював ходу ірландця.

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"Коли будеш готовий, Конор?", – підписав відео Рамос.

До нього в коментарі прийшов МакГрегор і написав: "Будь готовий, мій брат Серхіо. Нас чекає великий поєдинок!"

Рамос травмувався та не зіграв проти Шахтаря

Рамос продовжує відновлюватися від травми, отриманої під час матчу за збірну Іспанії проти Німеччини, який закінчився розгромною перемогою других з рахунком 6:0.

Захисник пропустив поєдинок з Шахтарем у п'ятому турі Ліги чемпіонів, чим скористалися "гірники", сенсаційно обігравши Реал вдруге поспіль.