"Оболонь-Бровар" разгромил "Металлист-1925" со счетом 3:0 в матче 29 тура Первой лиги.

Начал погром капитан пивоваров Олег Слободян. Об этом пишет "UA Футбол".

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В начале второго тайма он отлично сориентировался в ситуации и нанес классный удар из центрального круга. Мяч по высокой дуге залетел за шиворот киперу харьковчан.

Видео гола Слободяна

После забитого гола Слободян побежал к скамейке запасных и вместе со всей командой продемонстрировал футболку с номером "23".

Под этим номером в киевской команде в 2018-2019 годах выступал канадский легионер украинского происхождения Арамис Кузин. У этого 21-летнего игрока выявлен рак костей.

Что известно про Кузина Арамиса

21-летний Арамис Кузин в 2018 году присоединился к "Оболони-Бровар", после чего в 2019 году стал игроком "Днепра-1", но так и не сыграл за первую команду. С февраля этого года выступал за датский "Ольборг".

Сейчас канадец находится в больнице в городе Филадельфия (штат Пенсильвания, США).