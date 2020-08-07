Капітан "Оболоні-Бровар" забив ефектний гол з центру поля в матчі Першої ліги: відео
"Оболонь-Бровар" розгромив "Металіст-1925" з рахунком 3:0 у матчі 29 туру Першої ліги.
Розпочав погром капітан пивоварів Олег Слободян. Про це пише "UA Футбол".
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На початку другого тайму він відмінно зорієнтувався в ситуації і завдав класний удар з центрального кола. М'яч по високій дузі залетів за комір кіперу харків'ян.
Відео голу Слободяна
Після забитого голу Слободян побіг до лави запасних і разом з усією командою продемонстрував футболку з номером "23".
Під цим номером в київській команді у 2018-2019 роках виступав канадський легіонер українського походження Араміс Кузін. У цього 21-річного гравця виявлений рак кісток.
Що відомо про Араміса Кузіна
21-річний Араміс Кузін у 2018 році приєднався до "Оболоні-Бровар", після чого в 2019 році став гравцем "Дніпра-1", але так і не зіграв за першу команду. З лютого цього року виступав за данський "Ольборг".
Зараз канадець знаходиться в лікарні в місті Філадельфія (штат Пенсільванія, США).