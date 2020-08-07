"Ингулец" и "Рух" сошлись 7-го августа в центральном матче 29-го тура Первой лиги. Клуб из села Петрово не смог отстоять победу над "Рухом" и выйти в УПЛ.

Ингулец – Рух 1:1

Гол: Мысык, 84 (авт.) – Климчук, 90+4

Удаление: Коваленко, 90+5 (Ингулец)

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Поединок лучше начали гости из Львова. Футболисты "Руха" контролировали ход игры и казалось, что "Ингулец" не является лидером Первой лиги, пишет 24 канал.

Впрочем, первый острый момент в матче был именно в "Ингульца". Синегуб попал в каркас ворот с угла вратарской. Через две минуты момент упустил Мкомола. Тот не смог замкнуть навес Бартуловича.

Еще один шанс у хозяев был после углового. Ковалев прямым ударом с угла поля пробил под перекладину, но Мысак отбил мяч.

Второй тайм не увенчался большим количеством острых моментов. В конце игры Кухаревич мог принести "Руху" победу, но не реализовал выход один на один с Шустом. Голкипер отразил мяч.

Развязка матча

Кульминация матча наступила на 84 минуте. Хозяевам удалось провести быструю контратаку. Мишуренко вбежал в штрафную и прострелил на Мкомолу. Мяч залетел в ворота после прикосновения вратаря "Руха" Мысыка.

На последних минутах "Ингулец" оборонялся всем составом, но не смог отстоять минимальную победу.

В компенсированное время Семенко в штрафной нарушил правила против Кухаревича – пенальти. Удар с отметки уверенно реализовал Климчук.

Впоследствии "Ингулец" остался в меньшинстве. На удаление за жесткий фол наработал Коваленко.

Из-за ничьи "Ингулец" упустил шанс выйти в УПЛ за один тур до завершения Первой лиги. В последнем туре Первой лиги на выход в УПЛ будет претендовать "Минай", "Ингулец", "Волынь" и "Рух".