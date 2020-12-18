Лідер "Шахтаря" Тайсон, яким цікавився "Інтернасьонал", не покине донецький клуб до закінчення свого контракту.

За інформацією Goal.com, донецький клуб попередив гравця, що не має наміру відпускати його до закінчення контракту влітку 2021 року.

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Головний тренер "гірників" Луїш Каштру вважає Тайсона ключовим гравцем команди в чемпіонаті і Лізі Європи.

Чи покине Тайсон Шахтар

Контракт футболіста з Шахтарем закінчується 30 червня 2021 року. За пів року до кінця угоди футболіст може підписувати контракт з новим клубом.

32-річний Тайсон неодноразово натякав, що хоче перейти в бразильський Інтернасьонал. Такі натяки він робив у соцмережах під час спілкування з друзями.

В Інтернасьоналі Тайсона хотів бачити колишній тренер бразильців Едуардо Куодет. Він висловлював сподівання, що гравець перейде в клуб у 2021 році.

В Україні Тайсон потрапив саме з Інтернасьонала, перейшовши в 2010 році в харківський Металіст і виступаючи там до 2013 року, коли відбувся перехід гравця в Шахтар.

Сам футболіст впевнений, що, цілком ймовірно, влітку він однозначно покине донецький клуб, який має намір максимально омолодити свою лінію атаки.