Капітан Динамо Сергій Сидорчук та його дружина Анна привітали всіх з Різдвом Христовим.

Футболіст і його друга половинка, одягнені у вишиванки, продекламували вітальний вірш. Відповідне відео вони виставили у інстаграмі.

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"Вітаєм із святом всі Ваші родини,

Здоров’я міцного і Музи щоднини.

Достатку у сім’ях, любовi і щастя,

Щоб Вас обминали всі біди й напасті.

Смачної куті та вертепів веселих,

Родинних столів в кожнім домі багатих.

Колядки співайте, святкуйте Різдво.

Христос народився! Славімо його".

Подружжя Сидорчуків: що відомо

У червні 2017 року у Сидорчука народилася двійня – хлопчик і дівчинка.

Також у подружжя Сидорчук є дочка Кіра, яка з'явилася на світ у травні 2015 року.