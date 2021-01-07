Капітан Динамо у вишиванці зворушливо привітав з Різдвом: відео
Капітан Динамо Сергій Сидорчук та його дружина Анна привітали всіх з Різдвом Христовим.
Футболіст і його друга половинка, одягнені у вишиванки, продекламували вітальний вірш. Відповідне відео вони виставили у інстаграмі.
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"Вітаєм із святом всі Ваші родини,
Здоров’я міцного і Музи щоднини.
Достатку у сім’ях, любовi і щастя,
Щоб Вас обминали всі біди й напасті.
Смачної куті та вертепів веселих,
Родинних столів в кожнім домі багатих.
Колядки співайте, святкуйте Різдво.
Христос народився! Славімо його".
Подружжя Сидорчуків: що відомо
У червні 2017 року у Сидорчука народилася двійня – хлопчик і дівчинка.
Також у подружжя Сидорчук є дочка Кіра, яка з'явилася на світ у травні 2015 року.
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