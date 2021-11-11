Лидер боснийцев может раньше вернуться на поле
Матч между Боснией и Герцеговиной и Украиной станет решающим в отборе чемпионата мира-2022 в группе D. Ассистент главного тренера боснийцев Элвир Рахимич рассказал о подготовке команды к игре с финнами, которая предшествует поединку с "сине-желтыми". Перед ключевым противостоянием с украинцами разница очков между сборными составляет лишь два пункта.
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По его словам, сразу шесть игроков сборной на грани дисквалификации. Если кто-то из них получит желтую карточку в матче с Финляндией, то не сможет сыграть в последнем поединке отбора.
Рассказал помощник и о травме лидера и капитана национальной команды Эдина Джеко. В сборной Боснии и Герцеговины надеются, что форвард успеет восстановиться к предстоящим матчам. Сейчас команда сосредотачивается исключительно на встрече с финнами.
Что касается травмы Эдина Джеко, то восстановление идет хорошо, и мы надеемся, что он успеет восстановиться. Пока Босния и Герцеговина сосредоточена лишь на матче против Финляндии – на поле выйдут только лучшие. Об Украине будем думать позже,
– сказал ассистент главного наставника боснийцев.
10 ноября Джеко провел две индивидуальные тренировки, после этого продолжил курс реабилитации с физиотерапевтами.
- Напомним, что нападающий получил травму в поединке против Интера Милана в Серии А. Джеко отыграл в миланском дерби 76 минут поединка и был заменен на Хоакина Корреа.