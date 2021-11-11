Лідер боснійців може раніше повернутись на поле

Матч між Боснією і Герцеговиною та Україною стане вирішальним у відборі чемпіонату світу-2022 у групі D. Асистент головного тренера боснійців Елвір Рахіміч розповів про підготовку команди до гри з фінами, яка передує поєдинку з "синьо-жовтими". Перед ключовим протистоянням з українцями різниця очок між збірними складає лише два пункти.

До теми Боснія і Герцеговина втратила ще одного лідера напередодні важливого матчу з Україною

За його словами, відразу шість гравців збірної на межі дискваліфікації. Якщо хтось із них отримає жовтку картку у матчі з Фінляндією, то не зможе зіграти в останньому поєдинку відбору.

Розповів помічник і про травму лідера та капітана національної команди Едіна Джеко. У збірній Боснії і Герцеговині сподіваються, що форвард встигне відновитись до майбутніх матчів. Зараз команда зосереджується виключно на зустрічі з фінами.

Що стосується травми Едіна Джеко, то відновлення йде добре, і ми сподіваємося, що він встигне відновитися. Поки Боснія та Герцеговина зосереджена лише на матчі проти Фінляндії – на поле вийдуть лише найкращі. Про Україну думатимемо пізніше,

– сказав асистент головного наставника боснійців.

10 листопада Джеко провів два індивідуальні тренування, після цього продовжив курс реабілітації з фізіотерапевтами.