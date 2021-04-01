Капітан англійського футбольного клубу раптово помер у 32 роки
У середу, 31 березня, на 33-му році життя помер відомий англійський футболіст, капітан команди Йовіл Таун Лі Коллінз. Про причини смерті гравця не повідомляється.
Джерело:ФК Йовіл
Йовіл Таун – клуб національної ліги Англії, виступає в п'ятому за силою дивізіону чемпіонату країни.
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"Всі в Йовіл оплакують втрату капітана клубу Лі Коллінза. Наші думки і молитви звернені до його сім'ї і друзів. Ми просимо всіх поважати приватне життя сім'ї в цей час. В даний час клуб не буде давати ніяких коментарів. Наша майбутня гра з Олтрінгемом відкладена", – йдеться в повідомлені клубу.
Що відомо про Лі Коллінза
- Коллінз вісім разів виступав за клуб цього сезону – останній раз виходив на поле в грі з Стокпортом (1:0) на початку лютого.
- Центральний захисник почав свою кар'єру в Йовілі, пройшовши через їх молодіжну систему, перш ніж дебютувати у 2007 році.
- Він провів там два роки, двічі йдучи в оренду: спочатку в Херефорд Юнайтед, а потім в Порт-Вейл. У цій команді Коллінз провів три роки. Потім виступав в оренді в Барнслі, після чого підписав контракт з ними в 2012 році.
- Коллінз приєднався до Йовіла два роки тому і відразу ж став капітаном клубу. В цілому центральний захисник зіграв 37 матчів.
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