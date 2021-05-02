Маркос и Пинейро выступили в предыдущем карде UFC Vegas 25. Обе выступают в легком весе.

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В первом раунде бойцы сразу пошли в бой. Но когда до конца раунда оставалось меньше минуты, Маркос оказалась на канвасе. Пинейро в то время наносила ей удары по голове.

В один из моментов Маркос удалось ногой отбиться – она попала в голову Пинейро, отправив соперницу в нокаут. Однако такой удар запрещен в MMA. Поэтому Маркос сразу засчитали поражение из-за дисквалификации.

Видео моментов боя Маркос – Пинейро и запрещенного удара