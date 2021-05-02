Маркос та Пінейро виступили у попередньому карді UFC Vegas 25. Обоє виступають у легкій вазі.

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У першому раунді обидві бійчині одразу пішли в бій. Та коли до кінця раунду лишалося менше хвилини, Маркос опинилася на канвасі. Пінейро в той час завдавала їй удари по голові.

В один з моментів Маркос вдалося ногою відбитися – вона влучила в голову Пінейро, відправивши суперницю в нокаут. Однак такий удар заборонений в MMA. Тож Маркос одразу зарахували поразку через дискваліфікацію.

Відео моментів бою Маркос – Пінейро та забороненого удару