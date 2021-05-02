Судьи отдали Паркеру сомнительную победу

Чисора уже в первом раунде дал понять Паркеру, что его ждет тяжелый бой. В первой же атаке у британца прошел правый оверхенд. Паркер оказался на канвасе на 10 секунде боя!

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Новозеландец вместо того, чтобы драться шел в клинч и постоянно жаловался рефери на удары по затылку. Также Джозеф работал джебом, стараясь держать Чисору на расстоянии.

37-летний Дерек довольно быстро тяжело задышал. Дерек часто менял стойки, начинал атаку с левого хука и пробивал Паркеру по корпусу.

В середине поединка Паркер наконец включился и удивил Чисору несколькими комбинациями. В 8 раунде оба устроили дикий размен, но обошлось без нокдаунов!

В 11-м раунде Паркер был близок к досрочной победе. Он встряхнул Дерека апперкотом, но не сумел добить британца из-за клинча. В общем Чисора провел яркий бой, однако судьи отдали спорную победу Паркеру: 115:113 – Чисора, 116:111 и 115:113 – Паркер.

Паркер – Чисора – видео боя