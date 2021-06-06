Канада – чемпион мира по хоккею 2021

Сборная Канады по хоккею победила в финале чемпионата мира 2021 года. Канадцы одолели сборную Финляндии.

Сборная Канады крайне неудачно начала выступление на чемпионате мира. Канадцы проиграли три стартовых поединка на групповом этапе. Но впоследствии трижды выиграли. Но в плей-офф вышли лишь по дополнительным показателям, опередив Казахстан.

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Уже в четвертьфинале канадцы обыграли команду олимпийского комитета России. При этом на этот матч россияне смогли выставить своих игроков, выступающих в НХЛ. Но основное время закончилось вничью, а в овертайме удалось забросить шайбу уже на 02:12.

В полуфинале канадцы без особых проблем обыграли сборную США. И вышли в финал, где их ожидали едва ли не главные фавориты соревнований – финны.

Команды между собой играли на групповом этапе. И тогда матч закончился вничью 2:2. А уже в овертайме победили финны. И эти команды между собой играли в финале предыдущего чемпионата мира. Тогда, тоже победили финны. На этот раз канадцы взяли реванш.

Хотя финны первыми открыли счет в матче – Руохома удачно пробил после паса партнера.

И во втором периоде канадцы сравняли счет – Комтуа удачно воспользовался игрой в большинстве. Впоследствии, Хендрик забил еще одну шайбу канадцев, но ее не засчитали после коуч-челлендж.

В третьем периоде финны снова вышли вперед – отметился Линдблом. Но канадцы снова сравняли – на этот раз шайба Хенрика была забита согласно правилам. И снова канадцы реализовали большинство.

Поскольку основное время закончилось вничью, команды ждал овертайм. Но играли его они три на три и по голкиперу. Это сделано для того, чтобы не затягивать игру. И здесь успех был на стороне канадцев – гол Пола принес команде победу и чемпионское звание.

Финляндия – Канада 2:3 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 0:1)

Сборная Канады 27-й раз в истории стала чемпионом мира. Последний раз канадцы побеждали на турнире в 2016 году.

Видеообзор матча Финляндия – Канада