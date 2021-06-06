США – Германия 6:1

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На шестой минуте Кристиан Воланин открыл счет в матче. На 26-й минуте сборная США укрепила свое преимущество: нападающий Джейсон Робертсон щелкнул от синей линии, шайба после рикошета от конька защитника немцев Доминика Биттнера отскочила на клюшку форварда американцев Конора Гарланда, который без помех переправил ее в ворота.

Через полторы минуты Александр Хмелевски сделал передачу к воротам на Джека Друри – и тот с неудобной руки направил шайбу в угол створа, доведя счет до разгромного.

На 32-й минуте Робертсон подготовил кистевой бросок и здорово исполнил – шайба рикошетом от штанги залетела в сетку. А еще через 40 секунд нападающий Тревор Мур, находясь на чужом пятаке, с двух попыток добил шайбу в ворота, реализовав большинство.

На 50-й минуте немцы отыграли одну шайбу – Доминик Биттнер получил передачу из-за ворот и отправил шайбу в открытый угол, а через 25 секунд американец Райан Донато подставил клюшку под передачу партнера и забросил шестую шайбу сборной США.

Таким образом, американцы в девятый раз в истории выиграли бронзовые медали.