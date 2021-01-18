Лидер национальной сборной Украины и киевского Сокола стал первым героем проекта "Я в хоккее". Он рассказал о том, как попал в хоккейную жизнь, о своем первом профессиональном контракте, выступлениях за границей и вызове в сборную Украины.

– С чего все начиналось? Как ты попал в хоккей?

– Дело в том, что мы с братом очень болели в детстве. И врач посоветовал родителям записать нас на какой-то зимний вид спорта, чтобы чуть закалиться. Мама нашла фигурное катание. Мы полгода походили туда. Потом отец нашел нам школу хоккея, в которую мы перешли.

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– Было ли у тебя з детства внутреннее соперничество с братом в хоккее?

– Нет, помню, что мы получали от родителей за плохие тренировки.

– Ты являешься воспитанником киевского "Сокола". Но свою профессиональную карьеру начинал в третьей лиге России. Почему так сложилось?

– Тогда в "Соколе" не было перспектив. Мы реально понимали, что если хотим заиграть на каком-то определенном уровне, то нужно было искать другие варианты.

"Сокол" тогда был в подшатаном состоянии. Молодому игроку было желательно уехать. Если были предложения - в Россию, где можно было заиграть на хорошем уровне. Многие, кто уехал из моего года – заиграли, а кто остался – не играли на таком уровне.

– И как сложилась вся эта ситуация?

– Еще за год до меня, мой брат Алексей уехал в ярославское "Торпедо". Там был Вадим Анатольевич Сибиряков, который вел брата еще с детской школы. Вадима Анатольевича тогда позвали в Ярославль и он забрал с собой четверых, перспективных ребят. Я уехал туда. Там был и брат, и киевские ребята. Были еще и другие украинцы, но постарше.

– То есть, почву тебе подогрели?

– Да, я уже не ехал совсем никого не зная. Да и тренера хорошо знал. Он был для меня второй отец. За нами присматривал.

– Родители не волновались?

– Конечно, волновались. Особенно для мамы было тяжело. Когда дети в 14 лет далеко уезжают. Мы были предоставлены сами по себе. Но там были созданы отличные условия: тренерский зал, питание, много тренировочного льда и номера, как в гостинице.

– Ты помнишь свой первый профессиональный контракт. И на какую сумму он подписывался?

– Да, помню. Была хоккейная команда "Москва". Это была вторая по силе лига в России, и тренером был Виктор Васильевич Тихонов. Мне нельзя было подписывать контракт, так как был еще несовершеннолетний. Пришлось родителям прилетать. Папа был довольным, что сфотографировался с легендарным тренером.

Контракт подписал на 500 долларов США. Мне тогда было 16 лет.

– В то время, можно сказать, что ты полностью был погружен в хоккей, как и твой брат?

– Пошатало, поносило. Голова закружилась. Казалось, что легко все дается. Жил в Москве, одни соблазны. Деньги были.

– Кто тебя тогда поставил на место?

– Та все. И родители, и Вадим Анатольевич. И потом, когда я осознал, что могу с этим закончить все и "слить в трубу", то перестроился и пошло-поехало.

– В сезоне 2001-2002 и 2002-2003 ты играл в канадской OHL. В одной из лучших юниорских чемпионатов Канады. Как ты туда попал в свои 18 лет?

– Был драфт на носу и, поговорив с агентом, я решил перебраться туда, потому что там на каждом матче присутствует очень много скаутов НХЛ.

Поговорил с родителями. Они были не против. Какой – то новый опыт. Я уехал. Меня задрафтовали и попал в команду "Садбери Вулвс".

– Какие были твои ощущения?

– Я летел в неизвестность и не знал, что меня ждет. Это был мой первый длинный перелет. В итоге оказалось все супер.

– Были ли у тебя проблемы с языком, с менталитетом, с общением?

– Конечно. Английским я владел на минимальном уровне. Но все равно я был на связи с агентом. У него был переводчик, который постоянно со мной контактировал, объяснял, как и что.

– Язык сразу выучил или постепенно?

– За полгода начал уже понимать все, что от меня хотят. С родителями разговаривал по телефону раз в два месяца.

– На то время, много ли наших молодых ребят было за океаном?

– Так получилось, что из моего года из "Сокола" в этой же лиге играл Александр Караульщук. Он в итоге стал чемпионом лиги. Был еще Александр Скороход.

– Там молодые игроки играют уже на зарплате. О каких суммах там идет речь?

– Я получал 50 канадских долларов в неделю. Это где-то 37 долларов США в неделю.

Лига была шагом на перспективу, задрафтоваться. Пожертвовать малым, но потом иметь большее.

– Тогда ты был одним из результативных игроков в тех командах, в которых ты играл. Как ты думаешь, за счет чего игрок из Украины смог быть на голову выше местных канадцев?

– Наверное, талантливый. Правда, когда я приехал в Канаду, то перестроился. В России я парнем играл против мужиков, опытных хоккеистов. А в Канаде я снова вернулся играть против юниоров. Ясно, что у меня был какой-то запас.

– Потом ты вернулся, и следующее 8 сезонов провел в России. А почему уехал из Канады?

– Это был третий год и мне агент говорил, мол, давай поиграем еще в юниорке. Но мои сверстники хорошо зарабатывали в России, поэтому я погнался за деньгами.

– Когда ты приехал, поступали предложения от украинских клубов?

– Я уехал в настолько раннем возрасте, что обо мне никто не знал, кроме каких-то избранных людей.

Мне первый раз пришло приглашение в сборную в 23 года. Помню, в Киеве был турнир, где играли сборные Дании, Украины, моя команда "Лада". Этот турнир мы выиграли. Ко мне подошел Василий Митрофанович. Он был генеральным менеджером в сборной и сказал, что я понравился Сеуканду и они хотели, чтобы я приехал на сборы перед чемпионатом мира.

– Помнишь ли ты свой дебютный матч в сборной, и чем он закончился?

– Я помню, что мы ездили в Беларусь, играть товарищеские игры против белорусской сборной. Это был мой первый дебют. Я играл в тройке с Шафаренко и Матерухиным.

– Тогда ты играл с Олегом Шафаренко в сборной. А сейчас в "Соколе", где ты играешь, он главный тренер. Какие отношения с ним вообще?

– Как игрок и тренер. Дружеские, это когда мы наедине, а когда мы на льду, в раздевалке – это полная субординация. Он тренер, я игрок. Получаю, как любой молодой, если сделаю что-то не так.