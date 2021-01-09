Для того, чтобы оформить дубль в ворота соперника, хоккеисту Днепра Александру Каракулько понадобилась всего 21 секунда.

Произошло это в матче между Днепром и Белым Барсом. Сама игра закончилась со счетом 9:1. Каракулько отличился дома последними шайбами своей команды.

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Первую он забросил на 49:47, а второй отметился на 50:08. Для того, чтобы оформить дубль, игроку понадобилась всего 21 секунда.

Видео оформления рекордного дубля

До этого рекорд по оформлению дубля принадлежал другому игроку Днепра Кириллу Бондаренко. Чтобы дважды отличиться в воротах соперника, ему надо было 29 секунд.

Всего в топ-10 самых быстрых дублей в УХЛ сразу семь игроков потратили на это меньше, чем минуту игрового времени.