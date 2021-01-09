21 секунд на дубль: украинский хоккеист установил новый рекорд в УХЛ
Для того, чтобы оформить дубль в ворота соперника, хоккеисту Днепра Александру Каракулько понадобилась всего 21 секунда.
Произошло это в матче между Днепром и Белым Барсом. Сама игра закончилась со счетом 9:1. Каракулько отличился дома последними шайбами своей команды.
Стоит увидеть Прокинул себе между ногами и пробил: шведский хоккеист дважды забил красивый гол МЧС – видео
Первую он забросил на 49:47, а второй отметился на 50:08. Для того, чтобы оформить дубль, игроку понадобилась всего 21 секунда.
Видео оформления рекордного дубля
До этого рекорд по оформлению дубля принадлежал другому игроку Днепра Кириллу Бондаренко. Чтобы дважды отличиться в воротах соперника, ему надо было 29 секунд.
Всего в топ-10 самых быстрых дублей в УХЛ сразу семь игроков потратили на это меньше, чем минуту игрового времени.
- Александр Каракулько (Днепр) – 21 секунда;
- Кирилл Бондаренко (Днепр) – 29 секунд
- Виктор Захаров (Донбасс) – 36 секунд
- Дмитрий Орлов (Кременчуг) – 50 секунд
- Ярослав Свищев (Донбасс) – 51 секунда;
- Олег Шафаренко (Донбасс) – 56 секунд
- Владимир Горище (МХК Динамо) – 58 секунд
- Илья Декало (Днепр) – 1 минута и 27 секунд
- Богдан Арабов (Галицкие Львы) – 1 минута и 29 секунд
- Руслан Максименко (МХК Динамо) – 1 минута и 32 секунды;
Поделиться новостью