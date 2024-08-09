Олимпийский чемпион оценил перспективы Хижняка в профессиональном боксе

В ночь на 8 августа на Олимпиаде-2024 в Париже завершились соревнования по боксу в весовой категории до 80 килограммов. Украинский боец Александр Хижняк в финале встречался с представителем Казахстана Нурбеком Оралбаем.

"Полтавский танк" одержал победу раздельным решением судей. После своего триумфа украинец признался, что еще не принял решение относительно уровня, на котором планирует продолжать карьеру.

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Комплименты Хижняку от Каммарелле

Итальянский олимпийский чемпион Пекина-2008 Роберто Каммарелле поделился мыслями, сможет ли Александр Хижняк достичь успеха на профессиональном ринге, если пойдет на такой шаг. Он заявил, что наш боксер имеет все для этого и особо отметил характер "Полтавского танка".

"Александр имеет все лучшие качества украинской школы бокса для того, чтобы стать чемпионом мира, но каждая карьера имеет собственную историю. Все будет зависеть от того, сможет ли Хижняк модифицировать свой бокс, в целом приспособиться к требованиям профессионального бокса, а также какую весовую категорию он выберет.

Безусловно, он классный боксер, знает, как боксировать хорошо, и ему точно хватает характера. Я могу только пожелать ему всего наилучшего и с нетерпением жду, когда снова смогу насладиться его боями в ринге", – сказал Каммарелле.

. На Играх-2024 "Полтавский танк" заработал 205 тысяч долларов (125 от государства и 80 от Александра Усика).

Напомним, что Александр Хижняк стал четвертым украинцем, который имеет звание олимпийского чемпиона по боксу. Ранее это удавалось Владимиру Кличку, Александру Усику и дважды Василию Ломаченку.