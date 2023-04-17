Камила Конотоп побила рекорд Европы и стала абсолютной чемпионкой на ЧЕ по тяжелой атлетике

Третий день Евро принес сборной Украины шесть медалей. 22-летней спортсменке из Харьковской области не было равных в соревнованиях в весовой категории до 59 килограммов.

В армянском Ереване продолжается чемпионат Европы по тяжелой атлетике. Украину представляют 17 спортсменов, среди которых пять мужчин и двенадцать женщин, пишет 24 канал.

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В первые два игровых дня нашей сборной покорились пять медалей. Две бронзы принесла Ангелина Ломачинская (до 49 килограммов), а в воскресенье три серебра взяла Светлана Самуляк (до 55 кг).

Третий же день превзошел оба прошлых. Украина положила в свою копилку шесть наград. Героиней дня стала Камила Конотоп, которая в весовой категории до 59 килограмм взяла три золотых награды.

Спортсменка из Харьковщины обновила европейский рекорд как в толчке (129 кг), так и в рывке (106 кг). Суммарные 235 кг также стали континентальным рекордом.

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В этом же соревновании три бронзовые медали покорились другой украинке Надежде Шпильке. Девушка покорила 114 кг в толчке и 93 кг в рывке и всего на два килограмма отстала от серебряной Нины Стеркс из Бельгии.

Результаты женских соревнований на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в весовой категории до 59 килограммов: