Украинка Камила Конотоп с рекордом стала чемпионкой мира в тяжелой атлетике

В столице Узбекистана стартовал чемпионат мира среди юниоров по тяжелой атлетике. В весовой категории до 55 килограмм Украину представляла действующая чемпионка Европы Камила Конотоп.
По сравнению с европейским первенством, украинка улучшила показатели в обоих упражнениях, завоевав две "малые" золотые медали.
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Камила рывок выиграла с результатом 96 килограмм, а толкание – 116 килограмм. Сумма 212 – это новый рекорд мира среди юниорок и "золото" для сборной Украины.
Что известно о достижениях Конотоп
- Конотоп дебютировала на взрослом уровне лишь в 2021 году. К тому же ее весовая категория – олимпийская, поэтому результаты украинки зачислены в олимпийскую квалификацию.
- Результат 212 килограмм – лучший в карьере Конотоп в весовой категории до 55 килограмм, ее предыдущий рекорд на международных соревнованиях составлял 208 кг, который она установила на чемпионате Европы-2021 в Москве.