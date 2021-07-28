Свитолина роскошно разбила Джорджи и пробилась в полуфинал Олимпиады

Элина Свитолина 28 июля боролась за путевку в полуфинал Олимпиады-2020. Первая ракетка Украины уверенно шагает по наградам в Токио, переиграв итальянку Камилу Джорджи.

Камила Джорджи (Италия) – Элина Свитолина (Украина) 0:2 (4:6, 4:6)

1 час 32 минуты понадобилось Элине, чтобы победить неудобную Камилу Джорджи. Украина впервые в Токио победила по итогам двух сетов.

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Начало встречи не мог не понравиться поклонникам Свитолиной – 0:4 в пользу украинского. Очень уверенно и спокойно Элина выглядела на корте, теннисистка из Украины хорошо использовала ширину всего площадки. Откровенно говоря, у итальянки мало что получалось в начале четвертьфинал. В пятом гейме Камила с брейком взяла первый гейм в партии – 1:4.

После выигранного гейма итальянка агрессивно сыграла на приеме, но Элина хорошо сыграла на подаче – 1:5. 26-летняя теннисистка была в шаге от того, чтобы взять первый сет. Но опять украинка не завершила партию без нервов. Джорджи увереннее заиграла на корте, Элина позволила сопернице вплотную приблизиться к ней в счете – 4:5. Свитолина всегда умеет пощекотать нервы своих болельщиков.

Украинка только с четвертого сет–пойнта завершила стартовую партию в свою пользу – 4:6.

Уверенная победа

В первом сете украинка дважды подавала на вылет и сделала две двойные ошибки, как и ее соперница из Италии. Правда, в Камилы не было ни одного эйса. Просто удивительный показатель первой подачи был в украинском – идеальные 97%.

Вторая партия началась по сценарию первой. Украина повела в счете, а Джорджи была в роли аутсайдеркы .. Больше начала ошибаться итальянка, которая за пять геймов проиграла два из двух возможных свои подач – 1:4.

После стольких проигранных геймов итальянка снова взяла себя в руки и к минимуму сравняла счет в сете – 3:4. Свою подачу украинка взяла под ноль – 3:5. Элина была в гейме от победы во встрече. Однако снова итальянская теннисистка приблизилась к нашей спортсменки – 4:5.

Свитолина подавала на матч. Элина с двойным матч–пойнт взяла верх над итальянской соперницей в матче – 4:6. Свитолина – в полуфинале Олимпиады–2020. Впервые украинская теннисистка сыграет в 1/2 финала этих соревнований.

В полуфинале Олимпийских игр Свитолина сыграет против победительницы матча Паула Бадоса (Испания) – Маркета Вондороушова (Чехия).