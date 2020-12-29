Дети не могут тренироваться: в Каменском заявили о рейдерском захвате спорткомплекса
Федерация тенниса Украины (ФТУ) заявила, что в городе Каменское происходит рейдерский захват спорткомплекса "Прометей". Дети не могут посещать тренировки из-за неизвестных людей, стоящих на входе.
ФТУ 28 декабря сообщила, что здание "охраняют" агрессивно настроены мужчины в масках. Они не допускают детей к тренировкам по теннису.
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В федерации добавляют, что, по некоторым свидетельствам, у так называемых "охранников" огнестрельное оружие.
Родители юных теннисистов, которые до 24 декабря посещали спорткомплекс, обратились с письмом к мэру Каменского Андрею Белоусову повлиять на ситуацию.
Почему при попытке завести ребенка в помещение дворца большого тенниса КЗ СК "Прометей" для проведения тренировки... люди в достаточно резкой и грубой форме отвечают, что тренировки по большому теннису отменены, проводиться не будут и теперь в этом здании будут тренироваться только баскетбольная и волейбольная команды "Прометей"... тех, кому не понятно, пугают физической расправой?,
– говорится в письме родителей.
В ФТУ заявляют, что то, что происходит в Каменском, "может поставить крест на перспективах роста достойной смены нашим действующим лидерам".
Что известно о СК "Прометей"?Это один из старейших спорткомплексов, который находится в коммунальной собственности. По информации ФТУ, после реконструкции СК "Прометей" из трех теннисных кортов осталось два. Один был переоборудован под баскетбольно-волейбольную площадку.
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