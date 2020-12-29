Діти не можуть тренуватися: у Кам'янському заявили про рейдерське захоплення спорткомплексу
Федерація тенісу України (ФТУ) заявила, що в місті Кам'янське відбувається рейдерське захоплення спорткомплексу "Прометей". Діти не можуть відвідувати тренування через невідомих людей, що стоять на вході.
ФТУ 28 грудня повідомила, що будівлю "охороняють" агресивно налаштовані чоловіки у масках. Вони не допускають дітей до тренувань з тенісу.
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У федерації додають, що, за деякими свідченням, у так званих "охоронців" вогнепальна зброя.
Батьки юних тенісистів, які до 24 грудня відвідували спорткомплекс, звернулися з листом до мера Кам'янського Андрія Білоусова вплинути на ситуацію.
Чому при спробі завести дитину у приміщення палацу великого тенісу КЗ СК "Прометей" для проведення тренування… люди у досить різкій та грубій формі відповідають, що тренування з великого тенісу скасовано, проводитися не будуть і тепер у цій будівлі будуть тренуватися лише баскетбольна та волейбольна команди "Прометей"… тих, кому не зрозуміло, лякають фізичною розправою?,
– йдеться у листі батьків.
У ФТУ заявляють, що те, що відбувається у Кам’янському, "може поставити хрест на перспективах зростання достойної зміни нашим чинним лідерам".
Що відомо про СК "Прометей"?Це один з найстаріших спорткомплексів, який перебуває у комунальній власності. За інформацією ФТУ, після реконструкції СК "Прометей" з трьох тенісних кортів залишилося два. Один було переобладнано під баскетбольно-волейбольний майданчик.
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