Федерація тенісу України (ФТУ) заявила, що в місті Кам'янське відбувається рейдерське захоплення спорткомплексу "Прометей". Діти не можуть відвідувати тренування через невідомих людей, що стоять на вході.

ФТУ 28 грудня повідомила, що будівлю "охороняють" агресивно налаштовані чоловіки у масках. Вони не допускають дітей до тренувань з тенісу.

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У федерації додають, що, за деякими свідченням, у так званих "охоронців" вогнепальна зброя.

Батьки юних тенісистів, які до 24 грудня відвідували спорткомплекс, звернулися з листом до мера Кам'янського Андрія Білоусова вплинути на ситуацію.

Чому при спробі завести дитину у приміщення палацу великого тенісу КЗ СК "Прометей" для проведення тренування… люди у досить різкій та грубій формі відповідають, що тренування з великого тенісу скасовано, проводитися не будуть і тепер у цій будівлі будуть тренуватися лише баскетбольна та волейбольна команди "Прометей"… тих, кому не зрозуміло, лякають фізичною розправою?,

– йдеться у листі батьків.

У ФТУ заявляють, що те, що відбувається у Кам’янському, "може поставити хрест на перспективах зростання достойної зміни нашим чинним лідерам".