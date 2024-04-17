Они должны были выйти в ринг еще летом 2022 года, однако из-за начала полномасштабного вторжения украинец отказался от боя за абсолют и записался в территориальную оборону. Сейчас боксеры находятся в тренировочных лагерях, где подводят свою физическую форму до идеальных кондиций.

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Серьезно настроен на победу

Джордж Камбосос поделился ожиданиями от боя против Василия Ломаченко и рассказал об особенностях подготовки. Он отдельно выделил российского тренера, от которого австралиец в восторге.

У Ломаченка есть высокий IQ, он прекрасно держится на ногах, но он также любит идти вперед. Я чувствую, что то, что я принесу, артиллерия, которую я имею и которую добавил к своей игре, приведет к победе. У меня очень хороший российский тренер. Мы привлекли его, и я работаю с ним 8-9 месяцев после последнего боя против Макси Хьюза. Мы смогли спрогрессировать и добавить больше к нашей игре,

– сказал Камбосос.

Также австралиец добавил, что предстоящий бой обязательно запомнится ценителям бокса и с уважением высказался об успехах Василия Ломаченка в боксе.

Я сосредоточен на Ломаченку. Этот парень является величайшим за все времена, будущим членом Зала славы. Я готовлюсь к лучшей версии Ломаченка 12 мая. К праймовому Ломаченку,

– заявил Джордж.

Отметим, что после объявления боя против Ломаченка австралийский боксер анонсировал, что его будут готовить к битве "русские киллеры".

Известно, что вместе с ним в тренировочном лагере работает российский боксер Артур Субханкулов, который находится на контракте с российским МВД, которого Министерство молодежи и спорта Украины включило в список спортсменов, которые поддерживают войну. Тренируется же Джордж Камбосос под руководством Антона Кадушина.

Что известно о Джордже Камбососе