Вони мали вийти в ринг ще влітку 2022 року, проте через початок повномасштабного вторгнення українець відмовився від бою за абсолют і записався до територіальної оборони. Наразі боксери знаходяться у тренувальних таборах, де підводять свою фізичну форму до ідеальних кондицій.

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Серйозно налаштований на перемогу

Джордж Камбосос поділився очікуваннями від бою проти Василя Ломаченка та розповів про особливості підготовки. Він окремо виділив російського тренера, від якого австралієць у захваті.

У Ломаченка є високий IQ, він чудово тримається на ногах, але він також любить йти вперед. Я відчуваю, що те, що я принесу, артилерія, яку я маю і яку додав до своєї гри, приведе до перемоги. У мене дуже хороший російський тренер. Ми залучили його, і я працюю з ним 8-9 місяців після останнього бою проти Максі Г'юза. Ми змогли спрогресувати та додати більше до нашої гри,

– сказав Камбосос.

Також австралієць додав, що майбутній бій обов'язково запам’ятається поціновувачам боксу та з повагою висловився щодо успіхів Василя Ломаченка в боксі.

Я зосереджений на Ломаченку. Цей хлопець є найвеличнішим за всі часи, майбутнім членом Залу слави. Я готуюся до найкращої версії Ломаченка 12 травня. До праймового Ломаченка,

– заявив Джордж.

Зазначимо, що після оголошення бою проти Ломаченка австралійський боксер анонсував, що його готуватимуть до битви "російські кілери".

Відомо, що разом з ним у тренувальному таборі працює російський боксер Артур Субханкулов, який перебуває на контракті з російським МВС, якого Міністерство молоді та спорту України включило до списку спортсменів, які підтримують війну. Тренується ж Джордж Камбосос під керівництвом Антона Кадушина.

Що відомо про Джорджа Камбососа