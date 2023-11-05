Нет ассиста Малиновского – нет успеха: Дженоа прервала победную серию в сезоне

В воскресенье, 5 ноября, Дженоа гостила на поле Кальяри в рамках 11-го тура итальянской Серии А. "Грифоны" не смогли продолжить свою победную серию.

Руслан Малиновский вышел в старте Дженоа и в первом тайме получил желтую карточку. Это все, что было в первые 45 минут из интересного. Ведь голкиперы даже не вступали в игре, команды не нанесли ни одного удара в рамку чьих-то ворот, пишет 24 Канал.

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Очередное поражение "грифонов"

Почти сразу после перерыва хозяева открыли счет во встрече благодаря голу Виолы. Однако Кальяри недолго радовалось, уже через три минуты счет в матче стал равным 1:1. И снова Гудмундссон становится спасителем "грифонов".

По ходу второго тайма мяч во второй раз побывал во владениях гостей. На этот раз автором гола стал Дзаппа, который второй раз в этом поединке вывел Кальяри вперед 2:1.

В конце матча Малиновский пошел отдыхать на скамейку запасных, отыграв 84 минуты и отличившись только желтой карточкой. Серия из ассистистов для Руслана закончилась, как победная для Дженоа.

Клуб Малиновского проиграл на выезде Кальяри 2:1.