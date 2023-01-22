Калинина/ван Эйтванк – Данилина/Мирза 6:4, 4:6, 6:2

Украинская теннисистка Ангелина Калинина прекратила свое выступление в одиночном разряде, однако продолжает шагать ступенями турнира в парных соревнованиях, пишет 24 канал.

Читайте также Одна из лучших теннисисток Австралии: эксперша ракетка мира Саманта Стосур завершила карьеру

Мини-сенсация турнира

Во втором круге украинско-бельгийская пара Ангелина Калинина/Алисон ван Эйтванк противостояла Анне Данилиной из Казахстана и Сании Мирза из Индии. Соперницы украинки и бельгийки были восьмым сеяным дуэтом во втором круге соревнований.

В первом сете Калинина и ван Эйтванк одержали победу 6:4. Однако во втором возникли проблемы с более опытной парой. Калинина и ван Эйтванк вели в счете 3:0, но не смогли удержать преимущество, проиграв 4:6.

Третий сет едва не стал повторением предыдущего. Украинско-бельгийская пара была впереди 3:0, но соперницы свели преимущество к минимальному. Но на этот раз Калинина и ван Эйтванк не упустили победу - 6:2.

Australian Open – Grand Slam. Второй круг

Ангелина Калинина/Алисон ван Эйтванк (Украина/Бельгия) – Анна Данилина/Сания Мирза (Казахстан/Индия, 8) 6:4, 4:6, 6:2

Украинка впервые в карьере вышла в третий раунд соревнований на турнире Grand Slam. Интересно, что до начала поединка украино-бельгийская пара считалась аутсайдером матча.

В 1/8 финала Калинина и ван Эйтванк встретятся с дуэтом Чжань Хаоцин/Ян Чжаосюань (Китайский Тайбэй/Китай, 11).

Напомним, что в 1/16 одиночного разряда Калинина проиграла чемпионке Ролан Гаррос Барборе Крейчиковой.