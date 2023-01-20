Первой из украинок свой матч сыграла Ангелина Калинина. Ее соперницей стала чемпионка Ролан Гаррос Барбора Крейчикова. К сожалению, первая ракетка Украины не смогла справиться с игрой чешки. Крейчикова по итогам двух сетов пробилась в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2:0 (6:2, 6:3). 24 канал.

Интересно увидеть Забыла правила тенниса: финалистка Australian Open повеселила заблаговременное празднование – видео

Черный день для украинок на австралийском корте

Чешская теннисистка отдала Калининой всего пять гейма за две партии.

Следующей среди украинок на корт вышла Марта Костюк. 20-летняя киевлянка противостояла подруге и защитнице белорусских теннисисток Джессике Пегуле из США. Американка обыграла Костюк еще более убедительно – 6:0 и 6:2.

Марта не смогла найти свою игру, ведь талантливая теннисистка из Украины не так часто проигрывает сет без выигранного гейма. Что-то пошло не столько у украинки, которая отличается своим воинственным характером на теннисном корте. Это она уже успела показать в Мельбурне.

У ценителей женского тенниса осталась надежда только на Екатерину Байндль. Но и та не смогла порадовать украинских болельщиков.

Байндль не смогла справиться с латвийкой Еленой Остапенко. Если у первой партии Екатерина показывала свои "зубы", то уже во втором сете у украинки не было шансов – 3:6, 0:6.

Неудачный день для украинских теннисисток.

Продолжают борьбу в паре

Теперь вся надежда на парный разряд. Сразу три украинки там продолжают борьбу. Костюк в паре с Еленой Габриэлей Русе из Румынии обыграли в 1/32 финала американо-британский дуэт Даниэлы Роуз Коллинз и Хизер Уотсон.

Марту Костюк и ее партнершу по паре в 1/16 финала Australian Open-2023 ждет встреча против Николь Мелихар (США) / Эллен Перес (Австралия). Украинско-румынский дуэт должен проходить в 1/8 финала.

Что касается Калининой, то Ангелина играет в паре с бельгийкой Элисон Ван Эйтванк. Теннисистки из Украины и Бельгии обыграли пару Эри Ходзуми (Япония) / Тамару Зиданшек (Словения).

В следующем круге украино-бельгийский дуэт сыграет против Анны Данилиной (Казахстан) / Сани Мирзы (Индия).

Надежда Киченок в паре с бельгийкой Кимберли Циммерманн сыграет против японок Сюко Аоямы / Ены Шибахары.