Генеральная репетиция перед Олимпиадой: Калинина вышла в четвертьфинал турнира WTA

Украинская теннисистка Ангелина Калинина успешно стартовала на грунтовом турнире WTA 250 в Праге. В 1/8 финала украинка встретилась с француженкой Эльзой Жакемо.

Эльза Жакемо – Ангелина Калинина 1:2 (5:7, 6:3, 2:6)

Турнир в Праге станет последним для Калининой перед дебютом на Олимпийских играх в Париже. В первом раунде соревнований уроженка Новой Каховки победила представительницу Чехии Сару Бейлек, пишет 24 Канал.

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Победная серия Калининой против француженки

Матч против Жакемо оказался непростым для Калининой. С первого гейма на корте шла равная игра. В 12-м гейме Ангелина совершила брейкпойнт и выиграла сет со счетом 7:5.

Во второй партии француженка взяла реванш. После четырех геймов Жакемо вела в счете – 3:1. Представительница Франции сумела выиграть сет и сравнять счет по партиям.

В решающем сете Ангелина вырвалась вперед со счетом 4:0. В итоге украинка сохранила преимущество и завершила матч в свою пользу. Матч длился 2 часа 26 минут.

Калинина выиграла третью из трех встреч против Жакемо.

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