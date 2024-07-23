Генеральна репетиція перед Олімпіадою: Калініна вийшла у чвертьфінал турніру WTA

Українська тенісистка Ангеліна Калініна успішно стартувала на ґрунтовому турнірі WTA 250 у Празі. У 1/8 фіналу українка зустрілася з француженкою Ельзою Жакемо.

Ельза Жакемо – Ангеліна Калініна 1:2 (5:7, 6:3, 2:6)

Турнір у Празі стане останнім для Калініної перед дебютом на Олімпійських іграх в Парижі. У першому раунді змагань уроджениця Нової Каховки перемогла представницю Чехії Сару Бейлек, пише 24 Канал.

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Переможна серія Калініної проти француженки

Матч проти Жакемо виявився непростим для Калініної. З першого гейму на корті точилася рівна гра. У 12-му геймі Ангеліна здійснила брейкпойнт та виграла сет з рахунком 7:5.

У другій партії француженка взяла реванш. Після чотирьох геймів Жакемо вела в рахунку – 3:1. Представниця Франції зуміла виграти сет та зрівняти рахунок за партіями.

У вирішальному сеті Ангеліна вирвалася вперед з рахунком 4:0. У підсумку українка зберегла перевагу та завершила матч на свою користь. Матч тривав 2 години 26 хвилин.

Калініна виграла третю з трьох зустрічей проти Жакемо.

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