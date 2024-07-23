Генеральна репетиція перед Олімпіадою: Калініна вийшла у чвертьфінал турніру WTA
Українська тенісистка Ангеліна Калініна успішно стартувала на ґрунтовому турнірі WTA 250 у Празі. У 1/8 фіналу українка зустрілася з француженкою Ельзою Жакемо.
Ельза Жакемо – Ангеліна Калініна 1:2 (5:7, 6:3, 2:6)
Турнір у Празі стане останнім для Калініної перед дебютом на Олімпійських іграх в Парижі. У першому раунді змагань уроджениця Нової Каховки перемогла представницю Чехії Сару Бейлек, пише 24 Канал.
Читайте також "В мене були проблеми": Світоліна про підготовку до Олімпіади-2024
Переможна серія Калініної проти француженки
Матч проти Жакемо виявився непростим для Калініної. З першого гейму на корті точилася рівна гра. У 12-му геймі Ангеліна здійснила брейкпойнт та виграла сет з рахунком 7:5.
У другій партії француженка взяла реванш. Після чотирьох геймів Жакемо вела в рахунку – 3:1. Представниця Франції зуміла виграти сет та зрівняти рахунок за партіями.
У вирішальному сеті Ангеліна вирвалася вперед з рахунком 4:0. У підсумку українка зберегла перевагу та завершила матч на свою користь. Матч тривав 2 години 26 хвилин.
Калініна виграла третю з трьох зустрічей проти Жакемо.
Що далі
- У чвертьфіналі турніру у Празі Калініна зіграє проти переможниці протистояння Магдалена Френх – Домініка Салкова.
- Калініна вдруге у 2024 році пробилася до чвертьфіналу. У травні 27-річна тенісистка дійшла до півфіналу турніру WTA у Страсбурзі.
- Ангеліна Калініна потрапила в остаточну заявку олімпійської збірної України. Тенісний турнір у Парижі триватиме з 27 липня по 4 серпня.