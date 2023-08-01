Ангелина Калинина (Украина) – Дженнифер Бреди (США) 2:6, 1:6

В первом раунде Ангелина Калинина встречалась с американкой Дженнифер Брэди, занимающей в рейтинге WTA место под номером 1056. Однако легкой прогулки для украинской теннисистки не получилось, пишет 24 Канал.

Узнайте также Как белорусская соперница Светолиной отреагировала на отсутствие рукопожатий: красноречивое видео

Досадное поражение на старте

Дженнифер Брэди из-за травмы пропустила два года. Так что турнир в Вашингтоне стал лишь вторым для американки по возвращении на корт.

К сожалению, Ангелина Калинина не смогла продемонстрировать свою лучшую игру и уступила по итогам двух сетов – 2:6 и 1:6. Это второе поражение украинки в очных встречах соперниц. В 2019 году теннисистки пересекались на турнире в Дохе.

Отметим, что Брэди в 2021 году была финалисткой Australian Open-2021, где проиграла решающий матч Ноами Осака из Японии. Досадная травма колена надолго оставила Дженнифер вне игры. Только в июле 2023 года она смогла вернуться на корт.

Видеообзор матча Калинина – Брэди

Напомним, что в первом ранде одиночного разряда турнира WTA 500 в Вашингтоне победы одержали украинки Элина Свитолина и Марта Костюк. Свитолина одолела "нейтральную" экс-первую ракетку мира Викторию Азаренку, а Костюк в фантастическом поединке победила победительницу US Open-2019 Бьянку Андрееску.

К слову. На следующей неделе Ангелина Калинина сыграет на турнире WTA 1000 в Монреале.