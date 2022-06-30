Калинина: Когда я ухожу из корта, да, эти мысли никогда не заканчиваются

В затяжном теннисном дерби, которое длилось более 2,5 часов, украинки показали достойный теннис. Но в тот день сильнее оказалась не Ангелина Калинина. Первая ракетка Украины отметила игру соперницы, показывающую невероятный теннис.

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25-летняя теннисистка призналась, что выбрала не совсем правильную тактику игры на травяном покрытии, поэтому пообещала в следующих матчах не допустить больше ошибок. Калинина заявила, что Цуренко показала ту игру, которая заслуживала победы. Что она и в трех сетах сделала – 6:3, 4:6, 3:6.

Ангелина рассказала, что до этого еще не встречалась с землячкой на официальных стартах. Имели всего несколько совместных тренировок в Киеве и на этом все. Новоиспеченная первая ракетка страны отметила, что хорошо общается со всеми теннисистками.

Калинина призналась, что на корте старается сконцентрироваться только на собственной игре и теннисе. Однако после ухода из корта теннисистка не перестает переживать за родную Украину, в которой происходит война.

Возможно ли не думать о том, что происходит в Украине, когда играешь с украинкой, а на трибунах есть флаги? Когда я на корте, я стараюсь в основном думать о том, что происходит в игре. Иначе я бы не смогла, наверное, и по паре мячей ударить. А когда я ухожу из корта, да, эти мысли никогда не заканчиваются. Ты не можешь забыть. Ты никогда не забудешь. А на корте, да, я стараюсь фокусироваться на матче. Я пытаюсь,

– рассказала украинская спортсменка.

Почему Калинина играет без сине-желтой ленты на одежде

Калинина рассказала, почему не выступает с сине-желтой лентой, как это делают не только украинские, но и некоторые иностранные теннисистки. Ангелина призналась, что любые вещи на ее одежде мешают ей на корте. Потому украинка закрепила ленту в цветах флага родной страны на своей сумке.

Думала ли я о том, чтобы выйти на матч с сине-желтой лентой. Я пыталась играть с лентой на одежде, но мне действительно неудобно, когда на мне есть что-то во время игры. Поэтому я ношу ее на своей теннисной сумке. Камеры показывали его. Но в игре мне некомфортно, когда что-нибудь есть. Это единственная причина, почему я не ношу ее на себе,

– ответила Ангелина.

Первая ракетка Украины рассказала, что для ее земляков означает украинское дерби на корте против Цуренко. Теннисистка уверена, что во время войны у украинцев есть более важные дела, чем их матч с Лесей.

Что наш матч означал для украинцев? Я не знаю, что он означал, я думаю, что у них есть дела поважнее, чем, извините, наш теннисный матч,

– подытожила украинская теннисистка.

По итогам второго круга в следующий раунд Уимблдона пробилась только Леся Цуренко.

Еще в стартовом матче свою борьбу прекратила Даяна Ястремская.

Марта Костюк во втором круге вылетела от первой ракетки Китая, а Калинина – соответственно от Цуренко.

К слову. Единственная украинка в третьем круге Уимблдона-2022 Леся Цуренко сыграет против немки Юле Нимайер. Поединок намечен на 1 июля.