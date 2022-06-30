Калініна: Коли я йду з корту, так, ці думки ніколи не закінчуються

У затяжному тенісному дербі, яке тривало понад 2,5 години, українки показали гідний теніс. Але того дня сильнішою виявилась не Ангеліна Калініна. Перша ракетка України відзначила гру суперниці, яка показувала неймовірний теніс.

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25-річна тенісистка зізналась, що обрала не зовсім правильну тактику гри на трав'яному покритті, тому пообіцяла у наступних матчах не допустити більше цих помилок. Калініна заявила, що Цуренко показала ту гру, яка заслуговувала на перемогу. Що вона й у трьох сетах зробила – 6:3, 4:6, 3:6.

Ангеліна розповіла, що до цього ще не зустрічалась з землячкою на офіційних стартах. Мали лише декілька спільних тренувань у Києві і на цьому все. Новоспечена перша ракетка країни зазначила, що гарно спілкується з усіма тенісистками.

Калініна зізналась, що на корті старається сконцентруватись лише на власній грі та тенісі. Однак після виходу з корту тенісистка не перестає переживати за рідну Україну, у якій відбувається війна.

Чи можливо не думати про те, що відбувається в Україні, коли граєш з українкою, а на трибунах є прапори? Коли я на корті, я намагаюся в основному думати про те, що відбувається в грі. Інакше я б не змогла, напевно, і по парі м'ячів ударити. А коли я йду з корту, так, ці думки ніколи не закінчуються. Ти не можеш забути. Ти ніколи не забудеш. А на корті, так, я намагаюся фокусуватись на матчі. Я намагаюся,

– розповіла українська спортсменка.

Чому Калініна грає без синьо-жовтої стрічки на одязі

Калініна розповіла, чому не виступає із синьо-жовтою стрічкою, як це роблять не лише українські, а й деякі іноземні тенісистки. Ангеліна зізналась, що будь-які речі на її одязі заваджають їй на корті. Тому українка закріпила стрічку у кольорах прапора рідної країни на своїй сумці.

Чи думала я про те, щоб теж вийти на матч із синьо-жовтою стрічкою. Я пробувала грати зі стрічкою на одязі, але мені справді незручно, коли на мені є щось під час гри. Тому я ношу її на своїй тенісній сумці. Камери показували її. Але у грі мені некомфортно, коли щось є. Це єдина причина, чому я не ношу її на собі,

– відповіла Ангеліна.

Перша ракетка України розповіла, що для її земляків означає українське дербі на корті проти Цуренко. Тенісистка впевнена, що під час війни в українців є значно важливіші справи, ніж їх матч із Лесею.

Що наш матч означав для українців? Я не знаю, що він означав, я думаю, що у них є справи важливіші, ніж, вибачте, наш тенісний матч,

– підсумувала українська тенісистка.

За підсумками другого кола у наступний раунд Вімблдону пробилась лише Леся Цуренко.

Ще у стартовому матчі свою боротьбу припинила Даяна Ястремська.

Марта Костюк у другому колі вилетіла від першої ракетки Китаю, а Калініна відповідно від Цуренко.

До слова. Єдина українка у третьому колі Вімблдоні-2022 Леся Цуренко зіграє проти німкені Юле Німаєр. Поєдинок запланований на 1 липня.